Bauernprotest mit Mahnwache im Jerichower Land an der B1 in Hohenseeden

Auf dem Parkplatz an der „Bauernscheune“ in Hohenseeden hatte der Kreisbauernverband Jerichower Land Mahnfeuer gegen die Kürzungen der Regierung angezündet. Kleine und große Besucher waren dazu gekommen.

Hohenseeden. - Nach der Demonstration in Magdeburg mit vielen Teilnehmern aus dem Jerichower Land fand am Dienstag auf dem Parkplatz an der „Bauernscheune“ in Hohenseeden eine Mahnwache der Landwirte statt. Dazu waren auch die Bürger willkommen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Auch in Theeßen versammelten sich Landwirte zum Mahnfeuer.