Königsborn - Die Baufirma wird die Anlieger in Königsborn zu den Bauarbeiten an der B 246 per Zettel informieren, wann es wo zu welchen Sperrungen kommt. Das teilte Bürgermeister Kay Gericke (SPD) mit. Geplant ist, zwischen Bahnübergang und ehemaliger Sekundarschule die Deck- und Bindeschicht zu erneuern und danach bis auf Höhe Kita die Straße grundhaft auszubauen. Baustart ist mit Beginn der Sommerferien am Donnerstag. Es werde sichergestellt, dass die Betriebe weiterhin das Gewerbegebiet erreichen können und dass auch die Mehrzweckhalle anzufahren ist.