Gefällte Linden in der Bahnhofstraße in Biederitz haben für Unmut gesorgt. Foto: Anke Reppin

Die kontroverse Debatte um die Fällung von 65 Linden in Biederitz ging am Donnerstagabend im Gemeinderat in die nächste Runde.

Biederitz l Bereits 2017 habe es in der Heyrothsberger Straße und in der Bahnhofstraße in Biederitz eine Prüfung der Alleebäume durch eine Fachfirma gegeben, sagte Bauamtsleiter Christian Karius den Gemeinderäten. Ergebnis sei gewesen, dass die Verkehrssicherheit durch etliche Bäume gefährdet war. Auch durch „erhebliche Schnittmaßnahmen“, so das Prüfergebnis, sei an vielen Linden keine Verkehrssicherheit herzustellen. Seitdem, so Karius, hätten auch einige Windereignisse dazu geführt, dass viel Totholz von den Linden runterkam. Im vergangenen Juli war bei einem heftigen Sturm ein Baum an der Heyrothsberger Straße entwurzelt worden. Er fiel auf die Fahrbahn und musste von der Feuerwehr beseitigt werden. Verletzt wurde damals niemand.



Bereits im Oktober 2020 hatte die Gemeinde Biederitz für die betroffenen Alleebäume eine Fällgenehmigung der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis erhalten. Weil die Arbeiten verschoben werden mussten, erteilte die Behörde die Genehmigung im Februar erneut, inklusive Ausnahmegenehmigung vom Fällverbot, das regulär von Anfang März bis Ende September gilt.



Ganzes Ausmaß erst vor Ort ersichtlich

Während die Arbeiten liefen, so der Biederitzer Bauamtsleiter, sei vor Ort von der Hubbühne aus das ganze Ausmaß an Pilzbefall, Stammfäule und Rissen in den Bäumen deutlich geworden. Ein Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde habe sich jeden Baum, der zur Fällung markiert war, mit angeschaut. Gefällt worden sei nach Freigabe durch die Naturschutzbehörde.



Karius kündigte ab der kommenden Woche weitere Arbeiten an. Die stehen gebliebenen Baumstümpfe würden jetzt ausgefräst. Ab Mitte April sollen Linden mit einer Stammbreite von zwölf bis 14 Zentimetern und einer Höhe von zwei bis drei Metern nachgepflanzt werden. Es seien mehr Bäume bestellt worden als gefällt wurden, sagte der Bauamtsleiter im Gemeinderat. Eine Fachfirma würde sich über einen Zeitraum von fünf Jahren um die Anwuchspflege kümmern.



Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen hatte zur Fällung, deren Genehmigung und den Methoden, mit denen die Standfestigkeit der Linden geprüft worden war, einen Katalog mit zehn Fragen an die Gemeindeverwaltung gerichtet. Gemeindebürgermeister Kay Gericke (SPD) erklärte im Gemeinderat, die Fragen würden schriftlich beantwortet. Gericke bot darüber hinaus allen Fraktionen Einblick in die Unterlagen an, unter anderem in die Baumgutachten. Die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter stünden bereit, um weitere Erläuterungen zu geben. „Wir wollen das so transparent wie möglich gestalten“, betonte Gericke.



Die Wucht, mit der die Kritik an den Baumfällungen die Gemeindeverwaltung und ihn ereilt habe - das habe er noch nicht erlebt, erklärte Gericke. „Natürlich sind wir nicht bestrebt, gesunde Bäume wegzunehmen“, sagte Gericke im Gemeinderat kopfschüttelnd darüber, dass dies offenbar tatsächlich einige Kritiker glauben würden.



Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Burkhard Wrede-Pummerer sagte, die Verwaltung stelle es jetzt so dar, „als sei alles optimal gelaufen“. Er hätte sich an der Stelle mehr Selbstkritik durch die Verwaltung gewünscht, so Wrede-Pummerer. Andreas Hille, ebenfalls Gemeinderat der Grünen, zeigte sich emotional betroffen von den Baumfällungen und erklärte, er sei überstürmt worden von fassungslosen Anrufen. Ob es ihn denn gar nicht betroffen mache, dass so viele Bäume gefällt wurden, fragte Hille den Bauamtsleiter. „Ja, dass im Zuge der Prüfung vor Ort letztlich noch mehr Bäume gefällt werden mussten, das macht mich betroffen“, erklärte Karius dazu. Ursprünglich war die Gemeindeverwaltung von 31 zu fällenden Linden ausgegangen. Gefällt worden waren letztlich 65 Bäume.



Wunsch nach sachlicher Betrachtung

Der Biederitzer Ortsbürgermeister und Gemeinderat Carsten Schneider (Aktiv für Bürger) sagte, man könne sicherlich schlecht schlafen, wenn so viele Bäume weg müssten. „Ich könnte aber noch deutlich schlechter schlafen, wenn Menschen zu Schaden gekommen wären“, betonte Schneider. Die Verwaltung habe nach Recht und Gesetz gehandelt. Die Fällungen seien öffentlich angekündigt gewesen. Und: Er sei hoffnungsvoll, dass die Straßen durch die Nachpflanzungen wieder schön würden, sagte Carsten Schneider.



Die Linden in der Heyrothsberger Straße und der Bahnhofstraße in Biederitz seien alle etwa zum gleichen Zeitpunkt gepflanzt worden, erklärte Gemeinderat Andreas Lange (Aktiv für Bürger). Dass viele der Bäume dann auch zum gleichen Zeitpunkt ersetzt werden müssten - „Das ist so.“ Er würde sich wünschen, dass mit dem Thema Baum „sachlich und fachlich“ umgegangen werde, so Lange.



Der Heyrothsberger Karl-Heinz Jährling nutzte die Einwohnerfragestunde des Gemeinderates, um darauf hinzuweisen, dass es durch Klimawandel mit Stürmen, Trockenjahren und Krankheiten in den vergangenen Jahren vermehrt zu Baumfällungen in den Ortschaften der Gemeinde Biederitz gekommen sei. Man könne die Dörfer zum Teil nicht wieder erkennen, sagte Jährling. Auch aufgrund einer fehlenden Baumschutzsatzung seien Bäume oftmals nicht ersetzt worden. Aus seiner Sicht werde darüber hinaus auch ohne die Erfordernis einer Verkehrssicherungspflicht in den vorhandenen Grünbestand eingegriffen, erklärte Jährling.