18 junge Bäume wurden in der Heyrothsberger Straße und der Bahnhofstraße in Biederitz an den Stellen nachgepflanzt, wo andere Bäume nicht angewachsen waren.

Biederitz - 18 junge Winterlinden sind in der Heyrothsberger Straße und der Bahnhofstraße in Biederitz gepflanzt worden. Die Bäume hatten nachgepflanzt werden müssen, weil die Linden an diesen Standorten zuvor nicht angewachsen waren. Ihre Pflanzung war 2021 in den Lücken erfolgt, die durch die Fällung etlicher schadhafter Bäume entstanden waren.