Burg - Sie ist sicherlich die prominenteste Baustelle in Sachsen-Anhalt, weil sie unfallbedingt und damit unfreiwillig die Nachrichten bestimmt. Die Fahrbahnsanierung auf der Autobahn 2 im Jerichower Land ist eine komplexe Maßnahme, wie sich bei einem Baustellenrundgang zeigt. Wie es um den Zeitplan und Sperrungen steht und warum Google die Pläne der Macher durchkreuzt.

Im Fünf-Minuten-Takt steuern tonnenschwere Lkw die Baustelle an. Die Sonne scheint. Staub wirbelt durch die Luft. Eine Planierraupe frisst sich stoisch durch die letzten Reste der Fahrbahn, während keine drei Meter weiter Tausende Fahrzeuge über die Autobahn rollen.

Im Video: Baustelle auf der A2 im Jerichower Land: So gehen die Arbeiten voran

Video: A2-Baustelle bei Burg - So gehen die Arbeiten voran (Bericht: Marco Papritz, Schnitt: Bernd Stiasny)

In den Urlaub, zu einer Auslieferung, nach Hause. „Wir bauen unter laufendem Verkehr, um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten“, sagt Steffen Kauert beim Blick auf die Szenerie, die Baustellenalltag ist.

Experten machen sich ein Bild von der Baustelle auf der A2

Der imposante Bart deutet darauf hin, dass der Leiter der Außenstelle Magdeburg der Autobahn GmbH ein geduldiger Mensch ist. Beim Thema „Sicherheit“ verliert seine Stimme kurz die Ruhe. Nicht wegen der Lärmkulisse der Baustelle von 75 Dezibel (DB). Sondern weil Kauert weiß, wie sensibel das Thema ist.

Man weise frühzeitig und mehrfach auf die Baustelle hin, habe eine umfangreiche und autarke Beschilderung, Nothaltebuchten sowie breite Fahrstreifen eingerichtet und drossele stufenweise die Höchstgeschwindigkeit, nennt er Beispiele. „Wir haben an alles gedacht, mehr geht nicht in Sachen Sicherheit.“

Schweres Gerät wird eingesetzt, um die Fahrbahn auf der A2 im Bereich der Anschlussstelle Burg-Zentrum zu entfernen. Foto: Marco Papritz

Dem pflichten Experten vom ADAC bei, die sich vor Ort ein Bild von der Baustelle machen. „Wir haben die Maßnahmen geprüft, alles ist top eingerichtet. Nun kommt es auf den Einzelnen an, sich an die Vorgaben zu halten“, sagt ADAC-Sprecherin Alexandra Kruse.

Der Einzelne, dass sind die Auto- und Lkw-Fahrer. Über 40.000 von ihnen passieren täglich den A2-Abschnitt im Jerichower Land. Einzelne von ihnen widerrum haben in den vergangenen Wochen dafür gesorgt, dass es zu vielfachen Vollsperrungen gekommen ist. Denen gingen Unfälle voraus – fünf Mal mit tödlichem Ausgang.

Unfälle seien auf Unachtsamkeit und eine unangepasste Geschwindigkeit zurückzuführen, heißt es während des Baustellenrundgangs. Oder eben auch eine nicht gegebene Fahrtüchtigkeit wie bei jenem Lkw-Fahrer, der mit 3,55 Promille Atemalkohol im Baustellenbereich einen Crash verursacht hatte.

Überreste der alten Fahrbahn verdeutlichen den Aufbau der Piste der Autobahn 2 im Abschnitt vom Jerichower Land. Foto: Marco Papritz

Die in diesen Tagen meist gestellte Frage sei jene, ob denn die Bauarbeiten – bis Dezember 2023 soll die Fahrbahnsanierung in Fahrtrichtung Berlin und einer kleinen Strecke in Richtung Hannover zwischen Lostau und Burg-Ost fertig sein – auch im Zeitplan liegen würde. „Das tun sie – wir haben einen zeitlichen Puffer“, so Kauert.

Nur wenige Meter der alten Piste seien noch vorhanden. In Teilbereichen werden bereits die neuen Schottertragschichten aufgebaut. Die Verfestigung ist erfolgt. Die Vorbereitungen laufen, damit in den kommenden Wochen die Asphalttragschicht eingerichtet werden kann.

Nebenarbeiten wie Erneuerungen der Entwässerung und der Kabel für die Notrufsäulen und deren Standorte werden ebenfalls umgesetzt. Man sei auf der gesamten Strecke tätig, so Steffen Kauert weiter.

Baustelle und Staus auf der A2: Wenn Google zum Abfahren verleitet

Dem Hinweis, dass die Fahrbahn doch noch gut ausgesehen habe, kontert der Experte mit der Nutzungsdauer. Die sei nach über 20 Jahren erreicht. „Der Sanierungs- und Schadensnotstand, der sich in den vergangenen Jahren immer stärker gezeigt hat, macht die Sanierung einfach notwendig“, so Steffen Kauert. Mit der Fertigstellung könne eine nahezu neue Strecke übergeben werden.

Die wünschen sich auch Anwohner der Umleitungsbereiche an der Landesstraße (L) 52 und B246a. Die Vollsperrungen der A2, bei denen die beiden Straßen als Bedarfsumleitungen genutzt werden, und die damit verbundenen Belastungen durch den Umleitungsverkehr haben den Straßen in den vergangenen Wochen arg zugesetzt. Das gilt auch für die Nerven der Menschen, die an den Strecken leben. Deren Unmut kann Steffen Kauert nachvollziehen. „Mit ihnen möchte man sicherlich nicht tauschen.“

Eine Planierraupe entfernt die letzten Reste der Fahrbahn auf der Autobahn 2 im Bereich der Anschlussstelle Burg-Zentrum. Foto: Marco Papritz

Ein Problem: Oft verleitet Google zu einem frühzeitigen Abfahren der A2, „nur weil möglicherweise ein paar Minuten eingespart werden könnten. Andere ziehen dann nach.“ Daher lautet ein Appell von Autobahn GmbH und ADAC, „so lange wie möglich auf der Autobahn zu verbleiben, wenn dies nicht anders ausgeschildert ist“.

Über eine ständige Überprüfung der Autobahn und moderne Technik können Verkehrsmanager in Realzeit auf Einschränkungen reagieren und die Beschilderungen entsprechend einstellen.

Erst ab einem Stau von etwa zehn Kilometern Länge sei eine Umleitung notwendig, so ein Beispiel.