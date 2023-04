Wegen einer Notfallreparatur wird es in der Nacht zum Mittwoch eng auf der A2. Zwischen den Anschlussstellen Burg-Ost und Lostau gibt es nur eine Spur.

Burg - In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch wird von 20 bis 6 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Hannover zwischen den Anschlussstellen Burg-Zentrum und Lostau aufgrund einer Notfallreparatur innerhalb der Baumaßnahme die rechte Fahrspur gesperrt. Darüber informiert die Autobahn GmbH in einer Pressemitteilung. Der Verkehr verläuft in dieser Zeit einspurig. Der Verkehr wird innerhalb der Baumaßnahme über die Überholspur umgeleitet.