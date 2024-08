Die Einmündung des Siedlungsweges in Gerwisch wird ab 28. August für zwei Wochen in den grundhaften Ausbau der Bundesstraße 1 einbezogen. Passanten kommen dann aus Richtung Bahnhofstraße nicht weiter, weil auf dieser Seite dem Siedlungsweg der Gehweg fehlt. Oder gibt es am Stoppschild und Hauswand entlang bald einen Trampelpfad?

Foto: M. Langner