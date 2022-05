Befragung: Auch in Burg, Möser, Biederitz und Möser wird an der Tür geklopft

Heute startet auch in der Region Burg die große Volksbefragung. Warum sich in den kommenden Wochen Interviewer bei ausgewählten Haushalten melden.

Burg - Werner Meyer aus Nedlitz freut sich auf sein neues, vorübergehendes Ehrenamt. Der Pensionär nennt sich in den kommenden Wochen ganz offiziell Erhebungsbeauftragter für den Zensus 2022. Etwas salopper gesagt ist er Interviewer oder auch Fragesteller. Die Tätigkeit scheint für den rüstigen 70-Jährigen maßgeschneidert zu sein. Weil er ohnehin von seinem Naturell jemand ist, der mit einer freundlichen Art gerne zupackt und hilft und als Ortschaftsrat und Mitglied des Heimatvereins ganz selbstverständlich den Kontakt zu den Menschen sucht. „Da musste ich nicht lange überlegen, ob ich beim Zensus mitmachen soll“, sagt er. Jetzt ist er wie die übrigen knapp 40 Fragesteller für Burg, Möser, Biederitz und Gommern gut gerüstet für die Aufgabe – mit Handy, verschließbarem Koffer, Schreibtischunterlage, Tasche und Ausweis. Und natürlich haben auch die dreimaligen Schulungen mit jeweils fünf Stunden dazu beigetragen, dass die Männer und Frauen mit den Menschen entsprechend umgehen und auch selbst Fragen zum Verfahren beantworten können, sagt die stellvertretende Leiterin der Burger Erhebungsstelle, Doreen Wichmann. Sie hofft, dass sich vor allem für den Bereich der Stadt Burg noch einige Interessenten melden, die an dieser wichtigen Tätigkeit Gefallen finden. „Entsprechend der Anzahl der Befragten werden 60 Erhebungsbeauftragte benötigt, also würden wir uns noch über 20 freuen, die auch eine Aufwandspauschale erhalten. Wir stehen im ehemaligen Burger Schlachthof an der Blumenthaler Straße jeden Tag als Ansprechpartner zur Verfügung.“ Große Hürden müssen dafür nicht überwunden werden: Die Interviewer sollten mindestens 18 Jahre alt, der deutschen Sprache mächtig und zeitlich flexibel einsetzbar sein, darüber hinaus freundlich und natürlich verschwiegen. Einträge in ein Führungszeugnis sind keine guten Voraussetzungen.