Bei den Schartauer „Elbspatzen“ wird im Sommer gebaut

Burg/Schartau - Das Konzept von Freiraumplaner Stefan Pasura aus Magdeburg, der schon in vielen städtischen Einrichtungen seinen fachmännischen Stempel hinterlassen hat, konnte auch den Bauausschuss für die Kita „Elbspatzen“ in Schartau überzeugen. Die Jungen und Mädchen haben in der Elbgemeinde bald nicht nur modernste Spielgeräte, sondern auch noch mehr Platz zum Toben und Spielen. Das gesamte Areal soll nach Bestätigung des Burger Haushaltes in den kommenden Monaten aufgewertet werden. „Es ist richtig, dass wir auch in Zukunft Geld in die Einrichtungen der Dörfer stecken und besonders an die Kinder denken“, urteilte Ausschusschef Clemens Engel (CDU) nach der Vorstellung.