Zzm Welt-Rheuma-Tag wird jedes Jahr auf die Krankheit aufmerksam gemacht. In der Helios-Klinik Vogelsang wird an neuen Medikamenten gearbeitet. Was bedeutet das?

Vogelsang/Burg/Genthin - Jedes Jahr wird am 12. Oktober, am Welt-Rheuma-Tag, an die heimtückische Krankheit erinnert. Patientin Uta Zimmer denkt jeden Tag an die Krankheit, denn sie ist betroffen. In der Helios-Klinik Vogelsang gibt es ein Forschungsteam, das an neuen Medikamenten gegen diese Krankheit arbeitet.