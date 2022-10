Beim Burger Rolandlauf läuft ohne Helfer nichts

Burg - So mancher mag seinen Augen nicht getraut haben: Quirliges Treiben auf dem Schulhof des Roland-Gymnasiums an einem Sonntagvormittag? Doch das hatte alles seine Richtigkeit, das Pausenareal an der Brüderstraße war als Zielbereich Mittelpunkt des Rolandlaufs. Mehrere hundert Läuferinnen und Läufer wurden bei strahlendem Sonnenschein zwischen 2,1 und 10,6 Kilometern auf die Strecke geschickt. Und die sollten sich nach der sportlichen Leistung auch erfrischen können.