Turbulenter Auftakt im Prozess um 45-jährigen Syrer, der im Südring in Burg mutmaßlich mit Messerstichen getötet wurde. Fünf Männer sollen an Messerattacke beteiligt gewesen sein.

Stendal/Burg. - Ihre Blicke sind starr, als sie am Freitag den Verhandlungssaal betreten. Die Nervosität ist den fünf Männern, die im Alter von 18 bis 26 Jahren sind und in Handschellen am Landgericht Stendal von vollausgerüsteten Polizisten vorgeführt werden, deutlich anzumerken. Ihnen wird vorgeworfen, Ende September 2024 für den Tod eines 45-Jährigen verantwortlich zu sein. Diesen sollen sie billigend in Kauf genommen haben, als sie den Syrer im Südring in Burg überfallen haben, wie es in der Anklage heißt.