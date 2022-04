Benefizkonzerte im Burger Roland-Gymnasium für zwei gute Zwecke

Burg - Burg l Es hat lange gedauert, sehr lange. Anfang vergangenen Jahres standen die Musiker des Roland-Gymnasiums unter der Leitung von Christian Hoffmann zuletzt auf der Bühne der Schulaula. Dann kam die Pandemie und mit ihr die Einschränkungen. Im April gab der Oberstufenchor mit „Sound of Silence“ in einer gesungenen Videokonferenz ein Lebenszeichen, einen Monat später sorgte in gleicher Form das Schlagwerkensemble mit einer auf Küchengeräten gespielten Samba für Heiterkeit. Der Rest war Stille. Das Adventskonzert fand virtuell statt, die Zeugnisübergabe wurde in drei Durchgänge aufgeteilt, die Beschränkungen waren streng.