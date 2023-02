Seit fast einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. Nach mehreren kleineren Aktionen wird nun die Stadthalle Ort einer großen Veranstaltung für den guten Zweck.

Benefizveranstaltung für die Ukraine in der Burger Stadthalle

Kristina (von rechts), Lolita und Katarina bei einer Planungsrunde mit Bernd Felscher. In drei Wocjhen findet die Benefizveranstaltung statt.

Burg - Wer vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen ist, hat die Menschen, die in der Heimat geblieben sind, nicht vergessen. Sorgen, wie es den Eltern geht, Freunden oder Nachbarn gehören zum Alltag. Doch alles, was sie tun können, ist den Menschen zu Hause mit Spenden zu helfen. Dazu soll ein Wohltätigkeitsabend in der Stadthalle beitragen.