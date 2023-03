Die Burger Küchenmöbel setzen in der Kreisstadt auf fundierte Berufsausbildung. Für künftige Holzmechaniker steht eine moderne Lehrwerkstatt mit verschiedenen Maschinen zur Verfügung. Dort schnuppern auch Kita-Kinder hinein.

Berufsausbildung bei Burger Küchenmöbel in moderner Lehrwerkstatt

Gemeinsam mit Holz arbeiten: Die Jungen und Mädchen der Burger Kindertagesstätte „Bambi“ haben mit Sarah Abe (r.) und Samantha-Nadine Krause in der Lehrlingswerkstatt der Burger Küchenmöbel GmbH ihren Spaß.

Burg - In der DRK-Kita „Bambi“ wachsen sie heran – die Handwerker von morgen. „Das kann man nur hoffen“, freut sich Karsten Volkmann. Er leitet die moderne Lehrwerkstatt von Burger Küchen auf dem Gelände der Firma VTB in der Uferstraße. In den Räumen ist der Nachwuchs gern zu Gast. Denn der Werkstoff Holz ist handlich und hat schon deshalb seinen Reiz.