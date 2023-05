Berufsmesse in der Gemeinschaftsschule Möckern.

Möckern - Zu einem kombinierten Tag der offenen Tür mit Berufsbildungsmesse hatte am Donnerstagnachmittag die Möckeraner Gemeinschaftsschule eingeladen. Während in den Klassen- und Fachräumen Schüler und Lehrer das Lehrangebot der Gemeinschaftsschule vorstellten, präsentierten in der Aula regionale Unternehmen ihre Ausbildungsmöglichkeiten.