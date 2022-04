Besucherzentrum Trogbrücke Hohenwarthe: Zu klein oder zu groß gedacht?

Es soll nun doch größer werden als geplant, das neue Besucherzentrum an der Trogbrücke in Hohenwarthe. Statt Fördermittel aus dem europäischen Leaderprogramm sollen 95 Prozent der Kosten aus einem Tourismus-Infrastrukturprogramm des Landes fließen.

Die Trogbrücke in Hohenwarthe soll ein Besucherzentrum erhalten.

Hohenwarthe - Im Mai 2021 hatte der Gemeinderat Möser dem Neubau eines Besucherzentrums an der Trogbrücke in Hohenwarthe zugestimmt. Der heutige Tourismuspavillon solle durch einen Neubau ersetzt werden, so der Beschluss. Weil einige Gemeinderäte Sorge vor zu hohen Kosten für die Gemeinde hatten, war festgelegt worden, dass das Projekt insgesamt höchstens 700 000 Euro kosten darf. Jetzt aber soll es doch anders kommen.