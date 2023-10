Der Terror in Israel lässt auch die Menschen im Jerichower Land nicht unberührt. Nah dran ist man beispielsweise in Burg durch die Städtepartnerschaft mit Tira.

Betroffenheit im Jerichower Land über Terror in Israel

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg/Genthin - Für Heiko Jerkowski sind die Bilder aus Israel nicht einfach Bilder aus irgendeinem Land. Er war maßgeblich an der Begründung der Städtepartnerschaft Burgs mit dem israelischen Tira beteiligt, mittlerweile verbinden ihn Freundschaften mit der Region. „Als ich die Nachrichten gesehen habe, war ich schockiert“, erzählt er am Montag im Gespräch mit der Volksstimme. Wie geht es den Menschen in Tira?