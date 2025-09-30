weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Polizei im Jerichower Land ermittelt: Betroffenheit nach Randale im Park von Möckern: Unbekannte haben im Teehaus gewütet

Fenster eingeschlagen, Graffiti an der Wand, Lampen abgerissen: Im Möckeraner Schlosspark haben sich Unbekannte am Teehaus zu schaffen gemacht. Die Ehrenamtler sind bestürzt.

Von Stephen Zechendorf 30.09.2025, 06:00
Mitglieder des Schlossparkfördervereines begutachten den Schaden am Teehaus im Schlosspark Möckern.
Mitglieder des Schlossparkfördervereines begutachten den Schaden am Teehaus im Schlosspark Möckern. Foto: Stephen Zechendorf

Möckern. - Mit Bestürzung haben die Mitglieder des Fördervereines „Historischer Schlosspark Möckern“ auf die jüngsten Randale im Schlosspark Möckern reagiert, bei denen am gerade erst sanierten Teehaus mehrere Fensterscheiben eingeschlagen, Außenbeleuchtungen abgeschlagen und die Außenwände beschmiert worden sind. Der Verein hat den Vorfall zur Anzeige gebracht.