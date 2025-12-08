dreiste Betrugsmasche Betrüger in Möckern unterwegs: Warum es viele mal treffen könnte – Betroffene berichten
Senioren wollten nur etwas verkaufen – jetzt bleiben sie auf einem hohen Kredit sitzen. Damit es anderen nicht auch so ergeht, erzählen Betrugsopfer, wie sie von vermeintlichen Vermittlern getäuscht wurden.
Aktualisiert: 09.12.2025, 11:30
Möckern - Es ist eine Betrugsmasche der besonders gemeinen Art: Unter dem Vorwand, deren wertvolle Büchersammlung gewinnbringend weiterzuverkaufen, bringen Betrüger bevorzugt ältere Mitbürger um ihr Erspartes. Betroffene wagen den Gang an die Öffentlichkeit, um andere zu warnen.