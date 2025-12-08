dreiste Betrugsmasche Betrüger in Möckern unterwegs: Warum es viele mal treffen könnte – Betroffene berichten

Senioren wollten nur etwas verkaufen – jetzt bleiben sie auf einem hohen Kredit sitzen. Damit es anderen nicht auch so ergeht, erzählen Betrugsopfer, wie sie von vermeintlichen Vermittlern getäuscht wurden.