Vor allem zum Enkeltrick wollten sich die Besucher am LKA-Präventionsmobil in Heyrothsberge beraten lassen. Eine miese Masche macht gerade wieder die Runde.

Heyrothsberge - Der Enkeltrick in all seinen Facetten war das drängendste Thema, das die Nutzer des Präventionsmobils des LKA gestern in Heyrothsberge ansprachen. „Die Leute sind in ihrem Verhalten schon recht sensibel“, sagte Fred Brehmeier. Das höre man aus den Gesprächen heraus. Sie schauten genau auf das Display, wenn das Telefon klingele, ob sie die Nummer kennen oder nicht. Vor allem wenn die Nummern, die die Enkeltrick-Anrufer benutzten, Ähnlichkeit mit offiziellen Telefonnummern von Behörden oder Einrichtungen hätten oder man auf einen Anruf warte, dann könne es schon mal passieren, dass man so einen Anruf doch annehme. „Am besten ist es, die Anrufe zu ignorieren und die Nummern zu blockieren.“