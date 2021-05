Bewohner von Burg-Nord sind zufrieden und offen für Neues

Burg - Das Quartier um Wilhelm-Kuhr-, Johann-Mühlpfort- und Holzstraße scheint wie leergefegt an diesem Nachmittag. Keine gute Voraussetzung für Bürgersteiggespräche. Doch so leicht gibt Josephine Tetzner nicht auf. „Ich drehe ein paar Runden, dann werde ich schon mit Menschen ins Gespräch kommen“, sagt die Mitarbeiterin des AWO-Quartiersprojekts, das sich seit dem vergangenen Jahr Burg-Nord angenommen hat. Ein Herr an der Blumenstraße könnte das erste Stimmungsbild liefern. „Ich wohne hier nicht“, sagt er nur kurz und geht weiter. Eine junge Frau mit Einkaufstasche in der Hand hat keine Zeit. Also geht es weiter durch Nord. Zwei ältere Damen steigen in der Mühlpfort-Straße aus ihrem Auto. „Wir waren beim Arzt und einkaufen, jetzt sind wir erschöpft.“ Auch sie haben keine Lust, sich über ihre Wohn- und Lebenssituation zu unterhalten.

Grün im Stadtteil wird geschätzt

Doch ein Stück die Straße weiter wartet die erste auskunftsfreudige Gesprächspartnerin. Eigentlich will Erika Drobek Altglas in den Container werfen, aber sie lässt sich von Josephine Tetzner gerne erklären, worum es beim AWO-Quartiersprojekt geht. Sie wohnt schon seit 25 Jahren in Burg. In der Zeit habe sich natürlich einiges verändert. Mein Mann ist gestorben, sagt sie traurig. Einen Moment später erhellt sich ihr Gesicht wieder. Ich fühle mich hier sehr wohl, erzählt sie. Sie kenne viele Menschen, und es gebe auch einen Kreis, der sich regelmäßigen trifft. Wenn da jemand nicht kommt, gibt es Ärger, meint sie schelmisch. Sie vermisst eigentlich keine Angebote in Nord, Einkaufsmöglichkeiten seien nah, Grünanlagen auch. Allerdings, wenn sie ein Angebot bekäme, könnte sie sich schon vorstellen, mitzumachen. Eine Radtour wäre schon eine gute Idee.

So wie ihr geht es vielen in dem Stadtteil, den die Projektmitarbeiterin als stabiles Wohnviertel bezeichnet. Das heißt, die meisten Menschen leben dort schon sehr lange, sind zufrieden mit ihrem Wohnumfeld. Auf der anderen Seite seien sie aber auch offen für Neues, wie Tetzner in ihren weiteren Gesprächen bestätigt bekam. Bewegungsangebote seien sehr gefragt gewesen, ebenso Aktionen im Grünen“, sagte sie nach einer Auswertung am Montag im Gespräch mit der Volksstimme. Überhaupt werde von vielen als positives Merkmal von Nord das viele Grün genannt.

Kritik an schlechten Bürgersteigen

Kritik wurde allerdings auch auf dem Bürgersteig geäußert. So werden Sitzgelegenheit vermisst, auch könnte es mehr öffentliche Mülleimer geben, um für mehr Sauberkeit zu sorgen. Manche Kritikpunkte können aber auch von einem Quartiersprojekt nicht gelöst werden, etwa der schlechte Zustand mancher Bürgersteige oder die mangelnde Mobilität mancher älterer Bewohner, die auf ein Taxi zurückgreifen müssen.

Die Ergebnisse ihrer Gespräche wird Josephine Tetzner auch bei der nächsten Zusammenkunft des Quartiersbeirats vorstellen. Die ist für Mitte Juni anberaumt. Dann sollte auch feststehen, ob das im Juni auslaufende Projekt um zwei Jahre verlängert wird.