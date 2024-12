Kreuzung sorgt für viel ärger Ampel-Wartefrust auf der B1: Ist jetzt endlich Besserung für Autofahrer in Sicht?

Obwohl die Schaltung auf die Verkehrsströme reagiert, steht die Ampel an der Kreuzung von B 1 und Biederitzer Straße in der Kritik. Müssen Biederitzer wirklich zu lange warten? Und ändert sich jetzt was?