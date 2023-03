Biederitz: Bürger können sich an Maßnahmeplan gegen Lärm beteiligen

Wen der Lärm, der von Zügen und Schienen ausgeht, stört, der kann sich jetzt an einem Aktionsplan des Eisenbahn-Bundesamtes beteiligen.

Biederitz - vs - Die Gemeinde Biederitz hat darauf hingewiesen, dass sich Anwohner an Eisenbahnstrecken zurzeit an der Lärmaktionsplanung des Eisenbahn-Bundesamtes beteiligen können.