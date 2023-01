Biederitz: Land bestätigt Strategie für die Region „Elbe-Saale“

Mit europäischen Fördermitteln wird Lentges Saal in Gerwisch jetzt saniert. Hier sollen Konzerte, Ausstellungen und weitere Veranstaltungen stattfinden können.

Biederitz - vs/np - Mehr als 230.000 Euro an europäischen Fördermitteln fließen zurzeit in die Sanierung der Kulturstätte Lentges Saal in Gerwisch. Bei der Sanierung des Saales werden unter anderem Sanitäranlagen, Boden, Fassade und Dach saniert. Die alte Bühne soll wieder neu aufgebaut werden. Lentges Saal soll anschließend den Vereinen für Konzerte, Ausstellungen und andere Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Insbesondere dem Heimatverein Gerwisch.