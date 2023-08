Die Leinenpflicht ist seit dem 15. Juli in Biederitz im Jerichower Land ist vorbei. Was seit Ende 2022 zu beachten ist.

Biederitz - Während der Brut- und Setzzeit von Wildtieren gilt auch in Biederitz Leinenpflicht. Diese Regelung ist seit dem 15. Juli vorbei. Trotzdem müssen Hundehalter einiges beachten. Die Anleinpflicht für Hunde ist im Paragraf 28 des Landeswaldgesetzes Sachsen-Anhalt geregelt. Dort sind noch weitere Regelungen enthalten. Hundebesitzer sind verpflichtet aufzupassen, dass ihr Tier nicht auf Straßen und in Anlagen unbeaufsichtigt herumläuft, Personen oder Tiere anspringt, anfällt oder beißt.

Das ist bekannt. Aber es gibt seit Ende 2020 neue Regelungen, teilt Robert Stegelitz vom Ordnungsamt der Gemeinde Biederitz der Volksstimme mit. Hundehalter müssen nunmehr stets ihre Hundesteuermarke mitführen. Da die Marke abfallen kann, wenn das Tier herumtollt, zeige sich das Ordnungsamt aber zumeist tolerant: „Es reicht, wenn die Hundebesitzer ein Foto der Hundesteuermarke vorzeigen können“, sagt Stegelitz. Des Weiteren müssen die Hundebesitzer immer einen Kotbeutel dabeihaben.

Leinenpflicht während Brut- und Nestzeit bleibt

Hintergrund der oben genannten gesonderten Leinenpflicht ist die Brut- und Setzzeit. Die Regelung gilt vom 1. März bis zum 15. Juli, da in dieser Zeit die Tiere ihren Nachwuchs zur Welt bringen. Gemeint sind hierbei etwa nistende Vögel, welche die gelegten Eier bis zum Schlüpfen der Jungen warmhalten müssen. Die Setzzeit meint die Periode, in der die Elterntiere mit der Aufzucht ihrer Nachkommen beschäftigt sind.

In den letzten Jahren habe das Ordnungsamt viele Hundehalter angetroffen, die dieser Regelung nicht gefolgt sind. Somit dient die alljährliche Erinnerung an dieses Gesetz der „Verinnerlichung der Frist“, erklärt Stegelitz. Neben dem Unverständnis mancher Bürger und der Missachtung der Leinenpflicht in diesem Zeitraum habe es weitere Probleme gegeben: Einige Bürger hätten ihre Hunde auf Rehe gehetzt, sogar bei Störchen wurde keine Rücksicht genommen, sagt die Gemeinde.

Auch die Volksstimme berichtete über einen vergleichbaren Fall: Ein freilaufender Hund hatte zwischen Burg und Blumenthal ein Reh gehetzt und getötet. Die tragende Ricke hatte zwei kleine Kitze im Mutterbauch. Der schäferhundähnliche Vierbeiner wurde anschließend ins Tierheim Schartau gebracht. Ob er ausgerissen war oder sich während eines Spazierganges losgerissen hat, war unklar.