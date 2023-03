Die 15-jährige Juliana aus Biederitz wurde an ihrem Geburtstag von der Feuerwehr überrascht.

Biederitz: Überraschung an der Feuerwehr

Überraschung für Juliana an der Feuerwehr Biederitz, organisiert von der Hilfsaktion Kindertraum.

Biederitz - vs/np - Für Juliana aus Biederitz ging an ihrem 15. Geburtstag ein Traum in Erfüllung. Die mit einer geistigen Behinderung lebende Jugendliche interessierte sich sehr für alle Berufsgruppen, die für Sicherheit sorgen und Leben retten, also Polizei, Rettungsdienste und ganz besonders auch die Feuerwehr.