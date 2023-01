Biederitz: Was der Online-Schadensmelder Gemeinde und Bürgern bringt

Ein nicht verankertes Tor stört Biederitzer auf dem Spielplatz an der Straße Zur Ehle.

Biederitz - „Auf dem Spielplatz an der Straße Zur Ehle befindet sich ein nicht verankertes Fußballtor. Die Unfallgefahr beim Umfallen des ohnehin nicht besonders standfesten Tores ist erheblich. Bitte schützen Sie die Nachwuchskicker mit einer angemessenen Verankerung“, schreibt ein Biederitzer oder eine Biederitzerin am 17. Januar dieses Jahres in den Online-Schadensmelder „Sags uns einfach“ der Einheitsgemeinde unter www.gemeinde-biederitz.de. Die Meldung steht auf Gelb – das bedeutet „In Bearbeitung“.