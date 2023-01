Ämter, Trauzimmer, Polizei sind umgezogen Biederitz: Was finde ich wo im neuen Rathaus?

Wer in der Verwaltung der Gemeinde Biederitz etwas zu erledigen hat, der findet die verschiedenen Ämter seit Anfang des Jahres 2023 in der Magdeburger Straße 38 in Biederitz.