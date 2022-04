Biederitzer Kantorei mit Orgelführung für Kinder - David Boos: „Jede Orgel ist ein Abenteuer“

„Orgeln sind toll, jede Orgel ist anders und jede Orgel ist ein Abenteuer.“ Das gab Organist David Boos den Mädchen und Jungen mit, die im Rahmen des Biederitzer Musiksommers an der Orgelführung für Kinder teilnahmen.

Orgelführung für Kinder der Biederitzer Kantorei mit dem Organisten David Boos an der Ladegastorgel.

Biederitz - Die neunjährige Charlotte steht vor der evangelischen Kirche in Biederitz und ist aufgeregt. „Ich bin gespannt, wie sich eine Orgel in echt anhört“, sagt sie. Im Musikunterricht in der Grundschule Biederitz hätten sie sich schon mal Orgelmusik angehört. Aber wie das Instrument eben „in echt“ klingt, das wolle sie gerne hören.