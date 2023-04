Biederitz - vs/np - Wer Lust „am vergnüglichen Singen und Spielen hat, ist herzlich eingeladen im Kinderchor mitzusingen“, heißt es in der Mitteilung. Die Proben fänden immer donnerstags um 16.30 Uhr im evangelischen Gemeinderaum in der Breiten Straße 31 in Biederitz statt. Die Biederitzer Kinderkantorei probe in diesem Jahr ganz besonders zum Ehlefest am 24. Juni. Und zwar von Andreas Hantke das Musical „Aglaia“. In dem Kindermusical gehe es um „die faszinierende Wirkung der Musik“, so die Kantorei.

