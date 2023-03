Biederitz - Die „Johannespassion“ von Heinrich Schütz ist am Karfreitag, 7. April, um 14 Uhr in der evangelischen Kirche in Biederitz zu erleben. Zu hören sind dann Solisten, die Mitglieder der Biederitzer Kantorei und des St. Augustinus Chores. Um 15.30 Uhr wird die Passion dann auch in der St. Andreas Kirche in Magdeburg aufgeführt, kündigte der Leiter der Biederitzer Kantorei, Michael Scholl an.

