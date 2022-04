Biederitzer können über den Einsatz europäischer Fördermittel mitbestimmen

Für die geplante Sanierung von Lentges Saal in Gerwisch werden in der Gemeinde Biederitz europäische Fördermittel erwartet.

Biederitz - Das Land Sachsen-Anhalt hat die Vergabe europäischer Fördermittel aus verschiedenen Fonds in der aktuellen Förderperiode, die bis zum Jahr 2027 läuft, neu organisiert. Die Arbeit der verschiedenen Leader-Regionen soll in Vereinen stattfinden. Dem dazu in Gründung befindlichen Verein „Elbe-Saale“ gehört neben den Städten Barby, Calbe (Saale), Gommern und Schönebeck (Elbe) auch die Gemeinde Biederitz an.