Pläne für altes Kasernengelände im Herrenkrug Biederitzer könnten von Vorhaben rund um Golfplatz und neuen Fuß-Radweg profitieren

Für Biederitzer und so manchen Autofahrer von anderswo ist es quasi die Abkürzung nach Magdeburg. Sie fahren durch Biederitz und den Herrenkrug statt über die Bundesstraße 1 in die Landeshauptstadt. Jetzt gibt es für ein Gelände, das an der Stadtgrenze direkt an den Biederitzer Busch grenzt, neue Pläne. Davon könnten auch die Biederitzer profitieren.