Biederitzer spenden für Ukrainer Möbel, Nahrungsmittel, Medikament und vieles mehr

Die Welle der Hilfsbereitschaft für ukrainische Flüchtlinge ist ungebrochen. In Biederitz können zahlreiche Spenden entgegen genommen werden. Hier packt auch ein ukrainischer Jugendlicher mit an, der aus Kiew vor dem Krieg geflohen ist.

Biederitz - Sie kommen mit Transportern und Anhängern. Sie bringen Betten, Matratzen, Bettwäsche, Tische, Stühle und Schränke. Selbst eine komplette Küche wurde am Donnerstag an der Annahmestelle für Möbel in Königsborn abgegeben.