Das Dorf Rietzel im Jerichower Land ist abgesoffen: Das Tief "Lambert" sorgte dafür, dass Wassermassen in die kleine Ortschaft dringen, gegen die sich die Bewohner stemmen.

Mit Bildern: Ausnahmezustand in Rietzel - Dorf im Jerichower Land nach Tief Lambert abgesoffen

Viele helfende Hände packten in Rietzel mit an, um die Sandsäcke zu befüllen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rietzel - Es sind Szenen, die an die Hochwasserkatastrophe vom Jahre 2013 erinnern: Das Wasser sucht sich seinen Weg über die Straßen, Bewohner stemmen sich gegen die Massen, Sandsäcke werden gefüllt. So geht im Dorf Rietzel (Einheitsgemeinde Möckern, Jerichower Land) zu. Hier hat das Tief „Lambert“ verheerende Schäden angerichtet und die kleine Ortschaft in einen Ausnahmezustand versetzt.