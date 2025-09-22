Alle Technikfreunde waren in der Scheune bestens aufgehoben - hier gab es die Gommern-Pretziener Sandbahn zu sehen. Das detailgetreue Modell auf großer Platte zeigt die frühere Bahnstrecke mit all ihren markanten Punkten. Der Eisenbahn-Club Schönebeck rund um Jürgen Krebs (r.) betreute die Anlage und stand den Besuchern Rede und Antwort

Foto: Franziska Stawitz