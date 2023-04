Dannigkow bewahrt die Erinnerung an das Gefecht 1813 - wie die Kranzniederlegung zeigt. Zum Jahrestag des Gefechts gibt es ein Biwak in Vehlitz. Was dort los sein wird.

Anlässlich des 210. Jahrestages des ersten siegreichen Gefechts der preußisch-russischen Truppen gegen die napoleonische Armee in den Befreiungskriegen 1813-1815 wurde in Dannigkow von Ortsbürgermeister Heinz-Hellmer Wegener und Vertretern der historischen Truppen ein Kranz niedergelegt.

Dannigkow/Vehlitz - Wegen des Osterwochenendes ist in diesem Jahr beim Gedenken an das erste siegreiche Gefecht der verbündeten preußisch-russischen Truppen gegen die napoleonische Armee in den Befreiungskriegen 1813 bis 1815 alles anders. Zwar wurden anlässlich des 210. Jahrestages in Gegenwart von Mitgliedern der historischen Truppen die Kränze niedergelegt, aber das Biwak findet erst am Wochenende in Vehlitz statt.