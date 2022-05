BIZ bietet Schülern in Burg Hilfe bei Orientierung im Berufsdschungel

Es ist gar nicht so leicht, den passenden Beruf zu finden. Indra Döhring gibt den Schülern Tipps für den Berufsweg.

Burg - „Ich glaube, den Schülern raucht schon der Kopf“, meint Henriette Mory, Lehrerin an der Sekundarschule „F.A.W. Diesterweg“ in Burg mit einem Blick auf die rund 30 Jugendlichen. Diese haben sich über Tablets gebeugt und grübeln oder diskutieren über die Aufgaben, die sich ihnen dort stellen. Es wird aber nicht etwa über Hausaufgaben nachgedacht, sondern über den künftigen beruflichen Weg. Die Klassen 9 a und b haben an zwei Tagen Besuch vom Team des mobilen Berufsinformationszentrums (BIZ) aus Magdeburg. Berufsberaterin Indra Döhring wird von Heinz Günther begleitet, der sich um die Technik kümmert. Denn die Aufgaben für die Berufsberatung erledigen die Jugendlichen auf Tablets.