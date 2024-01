Im Burger Roland-Gymnasium waren am Sonnabend die Türen für Besucher geöffnet. Besonders zukünftige Schüler nutzten das Angebot ausgiebig.

Johann Müller, geht derzeit in die 4. Klasse der Einsteinschule und schaute sich mit seiner Mutter in den Fachräumen um. Bei Physik- und Astronomielehrer Gunther Loof erfuhren beide Wissenswertes über das Planetensystem. Überhaupt gab es für Jung und Alt einiges zu entdecken. Im Lateinraum durfte das klassische römische Spiel „Rundmühle“ ausprobiert werden, im Russischraum war es mit Tee und Russisch Brot ein wenig kulinarisch, im Deutschraum galt es sich in einem Rechtschreibspiel zu beweisen, das Schüler der 9. Klasse entwickelt hatten.

Die Schüler waren in vielen Bereichen Gastgeber, nahmen Besucher in Empfang, verteilten Orientierungspläne und erklärten in den Räumen Ausstellungsstücke. Das kam an. „Der Tag war auch für Erwachsene sehr spannend“, meinten Eltern, die ihre Tochter ins Gymnasium begleiteten.