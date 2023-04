Auf der B1 in Gerwisch wurde an prominenter Stelle ein „fester-mobiler“ Blitzer aufgestellt. Das gefällt nicht jedem. Kurzerhand wurde er mit Sprühfarbe außer Gefecht gesetzt. Kann man jetzt noch geblitzt werden?

B1 in Gerwisch

Der Blitzer an der B1 in Gerwisch - mit Pink wurde ihm die Sicht genommen.

Gerwisch - Dem aufmerksamen Autofahrer wird es nicht entgangen sein: Seit Dienstag steht in Gerwisch ein Blitzer. Autos, die in Richtung Magdeburg in den Ort einfliegen, werden quasi von ihm begrüßt – vor allem, wenn sie zu schnell sind mit entsprechendem Erinnerungsfoto.