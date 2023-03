Blumenampel in Schermen: Auch in diesem Jahr werden wieder Paten für die Ampeln gesucht.

Möser - vs - Die Gemeinde Möser beabsichtigt auch im Jahr 2023 Blumenampeln an den Straßenlaternen entlang der Ortsdurchfahrten anzubringen. Das teilte Henriette Prudlo vom Verwaltungsamt in Möser mit.