Von Arlette Krickau (vs)

Die Grünstraße in Burg soll saniert werder, das bringt Sperrungen mit sich.

Burg - Am 24. April startet der erste Teilabschnitt des 1. Bauabschnitts zum grundhaften Ausbau der Grünstraße. Was in jedem Fall bedeutet: Sperrung der Blumenthaler Straße.