Der neue Bolzplatz am Waldstadion Möser ist offiziell eingeweiht. Nun stehen auch die Zeiten für die öffentliche Nutzung durch Freizeitsportler fest.

Bolzplatz in Möser ist eröffnet

Ein erstes Spiel auf dem neu eröffneten Bolzplatz am Waldstadion mit Kunstrasen, umlaufender Bande und Ballfangnetzen.

Möser - Um den Bolzplatz sei lange gekämpft worden, sagte Mösers Gemeindebürgermeister Bernd Köppen (parteilos) zur Eröffnung des Platzes am Waldstadion in Möser. Ein Förderprogramm des Landes sei dann „zur Hilfe gekommen“, so dass das Projekt habe realisiert werden können. 50 Prozent der gesamten Kosten seien gefördert worden. Die Umsetzung hatte insgesamt gut 180.000 Euro gekostet.