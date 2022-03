Box-Champion und Fußballstar geben Autogramme in Burg

Burg - Nach Diskuswerfer David Wrobel, der bei den Olympischen Spielen in Tokio am Start war, kommen am 27. August wieder zwei Hochkaräter aus der Welt des Sports zu Autogrammstunden ins Burger Impfzentrum am Platz des Friedens. Den Anfang macht der amtierende WBO-Inter-Continental-Champion im Cruisergewicht Roman Fress aus dem SES-Boxstall. Der Schützling von Ex-Weltmeister Robert Stieglitz holte sich den Titel Anfang Juni auf der Magdeburger Seebühne. Mit einem Aufwärtshaken schlug er seinen belgischen Gegner Kamel Kouaouch in der sechsten Runde k.o. Autogramme vom Champion gibt es in der Zeit von 9 bis 11 Uhr.