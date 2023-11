Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - André und Jasmin aus Burg sind etwas erleichtert. Nach dem Brand im Südring der Kreisstadt am 30. Oktober, bei dem 26 Menschen mit einem Großaufgebot an Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden konnten, ist auch ihre Wohnung völlig verrußt. Das Paar mit den kleinen, vier Monate alten Zwillingen hatte sich entschieden, vorübergehend bei den Eltern zu leben. Damit der Neuanfang gelingen kann, bemüht sich auch die Ehrenamtsgruppe von Netzwerk leben, die bereits einen Tag nach der Katastrophe eine Hilfs- und Spendenaktion ins Leben rief. Und das mit Erfolg, wie Initiator Bernd Felscher aus der Kreisstadt jetzt resümiert. „Die Angebote an Einrichtungsgegenstände reichen von Genthin bis nach Halle. Nahezu täglich gibt es Anrufe, die mit den jungen Eltern ausgewertet werden.“ In den nächsten Tagen werde entschieden, welches Mobiliar konkret in Frage komme. „Die Hilfsbereitschaft stimmt uns optimistisch“, so Felscher.