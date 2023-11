Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Der beißende Geruch, der sofort in die Nase geht, wird im Eingang Südring 18 in Burg so schnell nicht verfliegen. Die feinen Rußpartikel haben sich überall festgesetzt. Erst recht im Keller, wo der Brand am 30. Oktober ausgebrochen ist. Hier ist es schwarz wie die Nacht, die Schäden fallen ins Auge, weshalb der Alltag nur mühsam in den Plattenbau einzieht. „Von Normalität kann nicht die Rede sein“, sagt André, der mit seiner Partnerin Jasmin und den kleinen, vier Monate alten Zwillingen vor dem Neuanfang steht.