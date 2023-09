Burg - Dramatische Szenen in der Innenstadt von Burg (Jerichower Land). Am Abend vom 1. September 2023 ist im Kellerbereich eines Wohnhauses an der Holzstraße Feuer ausgebrochen – Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten Probleme, das Feuerwehrgerätehaus zu erreichen, um zum Brandort zu fahren. Der Grund: Der Umleitungsverkehr der gesperrten Autobahn 2 bei Burg-Ost führte zu einer Überlastung der Straßen in Burg und verhindert somit ein schnelles Vorankommen.

Impressionen vom Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Holzstraße in Burg. Foto: Feuerwehr Burg

Die Lage sollte sich zuspitzen: Das erste Feuerwehrfahrzeug, das nach der Alarmierung um kurz nach 22 Uhr am Einsatzort eintraf, vermeldete, dass sich noch zahlreiche Bewohner in ihren Wohnungen befinden und sich dichter Qualm im Gebäude verteilen würde. „Durch den Flur und Verbindungsschächte erreichte der Rauch die Wohnungen“, erklärt Burgs Wehrleiter Jens Wiedemann.

Da zu der Uhrzeit viele Hausbewohnern des Wohnblocks daheim gewesen und teilweise auch schon zu Bett gegangen waren, musste schnell gehandelt werden.

Parallel lodern Flammen im Industrie- und Gewerbepark

Um es vorweg zu nehmen: Die Sache sollte gut ausgehen. Während Bewohner von insgesamt zwei Eingängen des Mehrgeschossers aus dem Haus geleitet wurden, ist die Drehleiter auf der anderen Seite des Gebäudes als zweiter Rettungsweg in Stellung gebracht worden. Verstärkung wurde aus Niegripp und Parchau angefordert. Zwei Trupps kämpften sich währenddessen zum stark verrauchten Kellerbereich vor. Keine Sicht, extreme Hitze und geplatzte Wasserleitungen hätten den Einsatzkräften alles abverlangt.

Zeitgleich zum Brand an der Holzstraße waren Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einem Feuer auf dem Gelände eines Unternehmens im Burger Industrie- und Gewerbepark gefordert. Foto: Feuerwehr Burg

Kurz nach Mitternacht ist von der Leitstelle ein brennender Container auf dem Gelände eines Unternehmens im Industrie- und Gewerbepark (IGP) gemeldet worden. Daher wurden Rettungskräfte aus dem laufenden Einsatz an der Holzstraße herausgelöst und zum IGP geschickt. Diese stellten fest, dass die Flammen bereits vom Container auf die Fassade einer nahe gelegenen Halle übergesprungen waren. Das Feuer wurde buchstäblich in letzter Sekunde gelöscht.

Nach viereinhalb Stundenwaren die Einsätze beendet. Die Bilanz: Viele gerettete Bewohner sowie fünf Personen, die medizinisch behandelt werden mussten. Sie konnten nach kurzer Zeit das Krankenhaus verlassen.