Die Feuerwehr musste am Freitag einen brennenden Traktor bei Burg löschen. Symbolbild: Martin Rieß

Die Feuerwehr musste am Freitag einen brennenden Traktor an einer Siloanlage in Reesen löschen.

Burg/Reesen (vs) l Ein mit Futtermittel beladener Traktor mit Anhänger stand am Freitagmorgen an einer Siloanlage in Reesen an der B1 in Flammen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200.000 Euro. Laut Polizeiangaben war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen vor Ort und konnte ein Übergreifen verhindern. Eine Beeinträchtigung auf der B 1 habe es laut Pressemitteilung der Polizei nicht gegeben.

