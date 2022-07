Brandanschlag: Feuer am Sitz des Burger Heimatvereins gelegt

Aufmerksame Anwohner in der Burger Hainstraße sind am frühen Sonnabendabend auf ein Feuer am Sitz des Heimatvereins aufmerksam geworden – und handelten schnell.

Burg - Beschädigungen verschiedenster Art sind die Mitglieder des Burger Heimatvereins seit Jahren gewohnt. Jetzt kommt es noch schlimmer: Am Wochenende haben Unbekannte für ein Feuer an der Eingangstür des historischen Gebäudes in der Hainstraße 11/12 gesorgt. „Anwohner wurden Sonnabendabend gegen 18 Uhr auf die Flammen aufmerksam“, sagt Vereinschefin Karin Zimmer. „Das war noch ein Glücksfall. Ansonsten hätte sich das Feuer wohl noch schneller ausgebreitet.“ Ausgangspunkt für den Brandanschlag war der Flyerbehälter, der an der Wand fest montiert ist. Der Feuerwehr gelang es in kurzer Zeit, die Flammen zu ersticken. Harald Zimmer und Gerlinde Giese vom Verein waren noch über Stunden beschäftigt, im Innern des Hauses für Ordnung zu sorgen. „Denn Löschwasser ist ins Gebäude eingedrungen, das aufgewischt werden musste“, resümiert Zimmer. Hinzu kommt der Schaden an Wand und Tür, „der sich leicht summieren wird“. Die Polizei wurde Sonnabend allerdings nicht informiert. Das soll heute in Abstimmung mit der Stadt erfolgen. „Es wird Anzeige erstattet“, kündigt die Vereinschefin an.